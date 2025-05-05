May 5, 2025 8:59 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: خلاف حاد بين رئيس الأركان من جهة والوزيرين بن غفير وستروك من جهة أخرى بشأن مساعدات غزة

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