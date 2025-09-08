Sep 8, 2025 9:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: حماس لم توافق على المقترح الأميركي لكنها وافقت على الدخول في مفاوضات على أساس المبادئ الواردة فيه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o