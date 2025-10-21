Oct 21, 2025 8:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تدير غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o