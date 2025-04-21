Apr 21, 2025 8:10 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسعى إلى محاكاة نموذج حزب الله في لبنان بالعمل على ممارسة نفوذ عسكري دون أن تكون في موقع الحكم الرسمي

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