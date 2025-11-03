Nov 3, 2025 12:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: حزب بن غفير يدرس تأجيل طرح مقترح قانون عقوبة الإعدام "للمخربين" للتصويت في الكنيست بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o