Apr 5, 2025 1:40 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: حادثة استهداف طواقم الإسعاف في 23 آذار في رفح ما تزال قيد التحقيق

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