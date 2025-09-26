Sep 26, 2025 9:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية تنشر بنود خطة الرئيس ترامب بشأن غزة: خطة ترامب تتضمّن ضمانة أميركية بأنّ إسرائيل لن تضم أراضي الضفة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o