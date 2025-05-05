May 5, 2025 6:19 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: تفعيل حالة التأهّب في مدينة أريئيل للاشتباه في تسلّل إرهابي

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