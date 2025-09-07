3:15 PMClock
هيئة البث الإسرائيلية: تعرّض قاعة المسافرين في مطار رامون في النقب لأضرار بعد إصابتها بمسيّرة حوثية وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي فوق مطار رامون بعد هجوم المسيّرة

