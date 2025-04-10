Apr 10, 2025 10:13 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: تركيا رفضت عبور طائرة إسرائيلية مجالها الجوي كانت تقل وفدا لمحادثات مع وفد تركي بباكو

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