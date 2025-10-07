Oct 7, 2025 12:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: ترحيل كل المشاركين في أسطول الصمود باستثناء ناشطة إسبانية بسبب اعتدائها على الأمن في السجن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o