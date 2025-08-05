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Aug 5, 2025 6:34 PM
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هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو وبمشاركة كاتس وقادة الأجهزة الأمنية لبحث الحرب على قطاع غزة
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2025-08-05 22:56:36
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المركزيةـ واشنطن تنتظر قرار الحكومة اللبنانية في جلسة الخميس لتحديد الموقف من ورقة توم برٌاك لتبني على الشيء مقتضاه
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"القناة 12" الإسرائيلية عن رئيس الأركان خلال المشاورات الأمنية: احتلال قطاع غزة سيعرض حياة الأسرى للخطر
نوفل ضو: أي رفض تنفيذي لقرار سحب سلاح الحزب هو عصيان للدستور وانقلاب على الدولة
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء طاقم السفارة الإسرائيلية من مقر سكنه في أثينا بسبب تصاعد التوتر تجاه الإسرائيليين في اليونان
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مجلس الوزراء يكلّف الجيش بخطة لحصر السلاح... والقرار النهائي قبل نهاية الشهر
قبلان يحذر من 17 أيار جديد: البلد بارود ولبنان كله في قلب النار
اعتداء بسكين على ضباط من الجيش والأمن العام في صور وفرار الجاني
نصار: ظروف المواجهة العسكرية الداخلية ليست مؤاتية لحزب الله
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الخارجية الأميركية: تحذير سفر من واشنطن يشمل لبنان واليمن والعراق.....
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آخر الأخبار
12:00 AM
المركزيةـ واشنطن تنتظر قرار الحكومة اللبنانية في جلسة الخميس لتحديد الموقف من ورقة توم برٌاك لتبني على الشيء مقتضاه
Aug 5, 2025 11:04 PM
مقدمات النشرات المسائية
Aug 5, 2025 11:03 PM
حملة أمنية مكثفة في المعاملتين حواجز ثابتة ومتنقلة.. توقيفات وملاحقات
Aug 5, 2025 11:00 PM
وزير الخزانة الأميركي: سنواصل تنفيذ عقوباتنا بشكل كامل للحد من الأرباح غير المشروعة التي تحققها روسيا
Aug 5, 2025 10:56 PM
"القناة 12" الإسرائيلية عن رئيس الأركان خلال المشاورات الأمنية: احتلال قطاع غزة سيعرض حياة الأسرى للخطر
Aug 5, 2025 10:54 PM
نوفل ضو: أي رفض تنفيذي لقرار سحب سلاح الحزب هو عصيان للدستور وانقلاب على الدولة
Aug 5, 2025 10:46 PM
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء طاقم السفارة الإسرائيلية من مقر سكنه في أثينا بسبب تصاعد التوتر تجاه الإسرائيليين في اليونان
Aug 5, 2025 10:45 PM
لاوندس استقبل بخاري والقائم بأعمال سفارة لبنان في الرياض
Aug 5, 2025 10:42 PM
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Aug 5, 2025 10:34 PM
قبلان يحذر من 17 أيار جديد: البلد بارود ولبنان كله في قلب النار
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أخبار محلية
Aug 5, 2025 10:42 PM
مجلس الوزراء يكلّف الجيش بخطة لحصر السلاح....
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Aug 5, 2025 10:20 PM
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Aug 5, 2025 7:33 PM
الخارجية الأميركية: تحذير سفر من واشنطن يش...
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Aug 5, 2025 7:03 PM
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Beirut, Lebanon
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