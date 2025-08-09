Aug 9, 2025 8:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة والوسطاء العرب يمارسون ضغطًا على "حماس" وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o