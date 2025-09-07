8:57 AMClock
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن

