Jun 30, 2025 7:58 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: النقاش السري في محكمة نتنياهو يوم أمس والذي شارك فيه قادة المؤسسة الأمنية لتأجيل المحكمة هذا الأسبوع، كان يتعلق بإمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات مع سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o