May 5, 2025 8:59 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي لا يزال متمسكا برفضه إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

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