Apr 5, 2025 8:56 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: القيادة الجنوبية في الجيش أعدت تحقيقاً أولياً بحادث المسعفين برفح وسيقدَم غداً لرئيس الأركان

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