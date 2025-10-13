Oct 13, 2025 10:48 AMClock
أبرز الأحداث
هيئة البث الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم عددا من رهائن الدفعة الثانية وهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل

