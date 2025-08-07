Aug 7, 2025 8:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: الشرطة طلبت من مكتب نتنياهو كبح تصرفات الوزير بن غفير في المسجد الأقصى خلال ذكرى "خراب الهيكل" لكن نتنياهو تجاهل الطلب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o