May 6, 2025 7:59 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس مقترحًا جديدًا لتشكيل لجنة بديلة للجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يتضمن اختيار رئيسها من قبل 80 عضواً من الكنيست

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