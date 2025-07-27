Jul 27, 2025 1:45 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: الحكم بسجن 3 من جنود لواء ناحال بسبب رفضهم الدخول للقتال في قطاع غزة

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