Apr 20, 2025 9:24 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يدفع بجنود جدد لم يكملوا تدريبهم لمهام ميدانية بغزة بسبب نقص في القوات

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