Jun 24, 2025 2:49 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش هاجم هدفاً رمزياً في إيران هو موقع رادار قرب طهران

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