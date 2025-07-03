Jul 3, 2025 9:57 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش كثف عملياته بغزة في تصعيد هو الأكبر منذ أشهر

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