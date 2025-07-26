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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات الآلاف من المساعدات بعد بقائها لأسابيع طويلة في معبر كرم أبو سالم

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