Apr 28, 2025 5:38 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم لأول مرة صاروخ بار في قطاع غزة

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