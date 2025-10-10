Oct 10, 2025 7:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: الاتفاق يقضي بأنه خلال 72 ساعة من انسحاب الجيش الاسرائيلي يتم إطلاق جميع الرهائن الأحياء والأموات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o