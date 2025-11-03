Nov 3, 2025 8:09 PMClock
هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات في اسرائيل لتصعيد مع لبنان في ظل ما وصف بـ "اعادة بناء سريعة لقوة حزب الله"

