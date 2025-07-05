Jul 5, 2025 10:12 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لم ترفض رد حماس بشكل شامل وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه ونتنياهو قال لبن غفير وسموتريتش إن الحرب لن تنتهي بشكل دائم دون نزع السلاح في غزة

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