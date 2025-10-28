Oct 28, 2025 11:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تقرر وقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o