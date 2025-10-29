Oct 29, 2025 9:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد الليلة لاحتمال تسلم جثث رهائن لكن لم تتلق بعد بلاغًا من الصليب الأحمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o