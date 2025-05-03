May 3, 2025 9:49 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة كما حدث سابقا كان خطأً والمساعدات ستكون محدودة وستوزع بمعرفة شركات أو منظمات دولية في مجمعات مخصصة لذلك

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