Apr 11, 2025 4:04 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: أنقرة وتل أبيب تفشلان في التوصل إلى اتفاق يمنع تصاعد التوتر بينهما في سوريا خلال مفاوضات بأذربيجان

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