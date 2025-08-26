10:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الأيرلندية: رسالة المسؤولين الأوروبيين تدين استمرار إسرائيل في منع الأونروا من تقديم المساعدات لغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o