Aug 6, 2025 3:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة الاستثمار السورية: المشاريع الاستثمارية تشمل مطار دمشق بقيمة 4 مليارات دولار ومترو دمشق بقيمة ملياري دولار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o