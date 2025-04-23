Apr 23, 2025 3:42 PMClock
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هيئة الإعلام الأردنية: ستتخذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر وبث أو التعامل مع ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة

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