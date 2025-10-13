Oct 13, 2025 10:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة الأسرى ونادي الأسير: 250 أسيراً سيفرج عنهم ضمن الصفقة اليوم بينهم 154 مبعداً و96 من غير المبعدين سينقل 8 منهم إلى غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o