Jul 3, 2025 3:27 PMClock
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هيئة الأركان الأوكرانية: هاجمنا شركة إنيرجيا المنتجة للبطاريات الخاصة بالأسلحة في مقاطعة ليبيتسك الروسية

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