Jul 1, 2025 2:31 PMClock
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هيئة الأرصاد الإسبانية: مدينة برشلونة تسجل هذا الشهر أعلى ارتفاع لدرجة الحرارة منذ بدء التسجيل قبل 100سنة

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