شكلت بالإجماع والتوافق، "حرصاً على وحدة الصف وتحقيق المصلحة العامة"، الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة تجار الخضار والفاكهة والحمضيات في البقاع الأوسط دون اللجوء إلى الانتخابات. وتم الاتفاق على توزيع المهام بين الأعضاء "بما يضمن العمل المؤسساتي المنظم الذي يخدم مصالح جميع التجار وينهض بقطاع الخضر والفاكهة في المنطقة، وتوزعت المناصب على الشكل التالي:

- الرئيس: عمر محمد صالح حاطوم

- نائب الرئيس: رياض نمر كفوري

- امين السر وممثل النقابة لدى الحكومة: وجيه كامل العموري

- أمين صندوق: وائل فيصل اليحيى

- الأعضاء: اميل جرجس مشيلح، حسين نجيب الدلنك، رفيق سعيد عزام، عادل شفيق مصطفى، عبدو احمد الحمود، عيسى ملحم عيسى، منعم ناصيف يمين ، عصام جودت الدغيدي.

واشار بيان الى إن "هذا التوافق يعكس الروح الجماعية العالية التي يتمتع بها تجار سوق الخضر المركزي، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وضمان استقرار العمل التجاري في البقاع الأوسط".