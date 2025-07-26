صدر عن أمانة السر العامة في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، البيان الاتي:

"عقدت جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة مجمعها العام الانتخابي من ٢٠ إلى ۲۷ تموز ۲۰۲۵ ، في بيت عنيا - حريصا، تحت عنوان: أيقونة مرسل الغد. ابتدأ المجمع برياضة روحية مدة يومين كاملين ألقى مواعظها الأب داني يونس اليسوعي حول الثمن من خلال الصلاة. تبعها الأعمال المجمعية لمدة ثلاثة أيام، قيم فيها الآباء: سير الجمعية في تحقيق أهدافها الأساسية، وتسديد خدمتها الرسولية التي تؤدها وفق ما ترسمه الكنيسة وتقتضيه تطورات الأزمنة" (ق. ١٥٨). وفي الختام، تم انتخاب الهيئة الإدارية العليا المكونة من الرئيس العام للجمعية والمشيرين العامين الأربعة، وهم:

قدس الأب العام الياس سليمان، رئيسًا عاما.

قدس الأب مالك أبو طانوس، المشير العام الأول والنائب العام.

قدس الأب مارون مبارك، المشير العام الثاني.

حضرة الأب غسان مطر المشير العام الثالث.

حضرة الأب أندريه غاوي المشير العام الرابع.

يتقبل الرئيس العام الجديد ومجلس الشورى التهاني في دير مار يوحنا الحبيب- الرئاسة العامة- جونيه يوم الأحد ۲۷ تموز من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً. ويومي الإثنين ۲۸ والثلاثاء ۲۹ تموز من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء".