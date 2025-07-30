Jul 30, 2025 12:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة إدارة الكوارث الكولومبية: ننفذ عمليات إجلاء من الساحل المطل على المحيط الهادئ بعد تحذير من تسونامي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o