May 5, 2025 5:24 PMClock
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هيئة أوجيرو: عطل طرأ في سنترال عمروسية ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة

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