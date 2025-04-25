المركزية - سأل الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح:"هل يبدأ التغيير في الانتخابات البلدية ؟".

وقال:"على المواطن اللبناني الذي يطمح الى التغيير ويطالب باللامركزية الادارية الموسعة ان يبدأ بالاقتراع لخياراته والاستفادة من الفرصة الكبرى المتاحة أمامه في اوسع عملية ديموقراطية وهي الانتخابات البلدية والاختيارية التي ينطلق قطارها يوم الاحد ٤ ايار في منطقة جبل لبنان".

واكد ان"التغيير والتطوير يتمّان فعلًا عبر المحاسبة للمجالس البلدية بكافة اعضائها والتي قصّرت أو أهملت واجباتها ونكست بالتكليف المعطى لها، وعلى المواطن عدم الاقتراع لهذه النوعية من المجالس والتركيبات كما عدم اتاحة فرصة للاستمرار لاي مرشح الى رئاسة بلدية تولى المسؤولية في نطاق مدينته لمرّات ثلاث على التوالي ،وذلك تماهيًا مع القوانين الانتخابات البلدية في الدول المتحضّرة ومنها فرنسا على قاعدة أن الديموقراطية لا تستقيم الا بتداول السلطة".

وختم:"من دون ذلك لن يتطور العمل البلدي ولن نستطيع التحضير لاعتماد اللامركزية الادارية الموسعة".