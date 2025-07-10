كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل وافقت مبدئياً، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، على مطلب لحركة حماس يقضي ببدء ضخّ أموال من قطر ودول أخرى لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار، في ما اعتبرته الحركة ضماناً لإنهاء الحرب.

وعلى الرغم من هذه الموافقة الأولية، تشترط إسرائيل إشراك دول أخرى في تمويل إعادة الإعمار، رافضة أن تكون قطر الطرف الوحيد في هذه العملية. إلا أن السعودية والإمارات، بحسب الصحيفة، ترفضان حتى الآن تقديم أي التزامات بالمشاركة قبل التوصل إلى اتفاق شامل ووقف كامل للعمليات العسكرية.

والطلب المتعلق بإعادة الإعمار طُرح كذلك في محادثات أجراها الوفد القطري في واشنطن هذا الأسبوع، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع الصفقة قدماً.

وفيما يخص مسار المفاوضات، لا تزال العقبة الرئيسية متمثلة بمحور موراج جنوب قطاع غزة. وتطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من هذا المحور، بينما تصرّ إسرائيل على الاحتفاظ به تحت سيطرة الجيش بعد أي اتفاق، بهدف إنشاء ما تسميه "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، تضم سكان القطاع ضمن مجمّع مدني يُفصل عن عناصر حماس، ويُستخدم لتفتيش المدنيين عبر حواجز عسكرية.

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل قدّمت إلى قطر خريطة محدثة لمواقع انتشار الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، كجزء من مقترح جديد يهدف إلى تقليص الفجوات المتبقية في المفاوضات، في حين لم تصدر حتى الآن موافقة رسمية من حماس.

في السياق نفسه، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن وقف إطلاق النار قد يكون ممكنًا خلال أسبوع أو اثنين، إلا أنه "ليس مسألة أيام"، مشيرًا إلى اتفاق مبدئي على هدنة مدتها 60 يومًا يمكن أن تُستغل للدفع نحو وقف دائم، يشمل نزع سلاح حماس، مع تهديد باستئناف العمليات العسكرية في حال الرفض.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقال في تصريحات من البيت الأبيض: "نحن قريبون جدًا من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مضيفًا أن المحادثات مع نتنياهو تركزت بشكل كبير على هذا الملف، دون تأكيد نهائي على توقيت التنفيذ.

من جهتها، تؤكد حركة حماس عبر القيادي طاهر النونو أن التنظيم يُظهر "مرونة كبيرة" ويتعاون مع الوسطاء، مشدداً على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً، ووقفًا شاملًا للعدوان، وضمانات دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة، لإلزام إسرائيل بما يتم التوافق عليه.