زار وفد من الأبرشية البطريركية المارونية - نيابة إهدن - زغرتا، رئيس دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي الكاردينال مارسيلو سيميرارو، في حضور سكرتير المجمع المونسنيور بوغوسلاو توريك، في مقر الدائرة في الفاتيكان.

ضمّ الوفد النائب البطريركي على نيابة إهدن - زغرتا المطران جوزيف نفاع، والمونسنيور إسطفان فرنجية، وطالب دعاوى القديسين الأب ماجد مارون الأنطوني، في إطار متابعة دعوى تقديس الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، وفتح دعوى إعلان خادم الله يوسف بك كرم مكرَّمًا.

وشكر الوفد الكاردينال سيميرارو على مشاركته في احتفال تطويب البطريرك الدويهي الذي أُقيم في بكركي في 2 آب 2024، وزيارته إلى إهدن ومشاركته في قداس الشكر في 3 آب. كما تناول اللقاء البحث في مختلف مراحل الملف المتعلقة بإعلان قداسة الطوباوي الدويهي، إضافة إلى مستندات فتح دعوى خادم الله يوسف بك كرم.

واتّسم اللقاء بأجواء من الإيجابية والتقدير، وسط أمل بأن تتكلل هذه الخطوات الروحية بإعلان قداسة البطريرك الدويهي، واعلان يوسف بك كرم مكرماً.