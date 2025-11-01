جدد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد تأكيده "التزام دولة فلسطين بسيادة واستقرار لبنان الشقيق".

واعلنت السفارة الفلسطينية، في بيان، ان "الرئيس محمود عباس اصدر توجيهات مباشرة لممثله الخاص ياسر عباس بمتابعة قضية مقتل الشاب اللبناني ايليو ابو حنا الذي قتل في مخيم شاتيلا وتسليم المشتبه فيهم الى الجهات اللبنانية المختصة" .

واكد انه تم تسليم سبعة اشخاص من المشتبه فيهم الى مخابرات الجيش اللبناني والعمل جارٍ على ملاحقة باقي المشتبه فيهم بالتنسيق على أعلى مستوى مع مخابرات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية لتقديمهم إلى العدالة.

واشار الى مقتل المواطنة اللبنانية نانسي على يد تاجر مخدرات لبناني في اليوم التالي من مقتل الشاب ابو حنا، وقد تم تسليم خمسة من المشتبه فيهم والشهود إلى الأجهزه الأمنية اللبنانية.

هذا وقد سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية كمية كبيرة من المخدرات للجيش اللبناني تم ضبتها على أثر اقتحام القوة الأمنية الفلسطينية لبعض الأماكن في المخيم.

ودان الاسعد جريمة مقتل الشاب المغدور ايليو ابو حنا على أيدي مسلحين ليسوا تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما وادانة كل جريمة قتل سواء كان الضحية لبنانياً ام فلسطينياً، مؤكداً احترام احكام القانون اللبناني.

واعرب الاسعد عن تعازيه لعائلة الشاب ابو حنا، مؤكداً النية الصادقة بتقديم واجب العزاء للعائلة والشعب اللبناني، وبهذه المناسبة "نؤكد على احترامنا للسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وحرصنا على الامن والسلم الاهلي في لبنان، واقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".

كما شدد الاسعد على المضي قدماً في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية.

ولفت الى "اهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من اجل دخول مواد الترميم والادوات المنزلية الى المخيمات الفلسطينية والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية" .