القى الملفونو حبيب افرام في احتفال توقيع كتاب المطران جورج صليبا "زوادة الطريق" في قاعة مار يعقوب السبتية المتن لبنان الكلمة التالية:

"غُبار التاريخ.. السؤال الأعمق ماذا يبقى من غبار التاريخ؟

بعد ان يرتاح العقل والجسد، وتترك بصمتك على كتاب العمر؟

نحن المؤمنون بالقيامةً، لأنه وطئ الموت، لانه قام حقا قام، نحلم بجنة لم ترها عين ولم تسمع بها أُذن

لكن في مسار السنين كيف يتذكرك الناس ؟

من أنت؟ ماهي إنجازاتك، قضيتك، إرثك، كتبك، عمرانك عطاؤك ، والنضال ؟

هذه زوادة العمر .لا ضجيج الفراغ ، ولا ثرثرات لا تغني ، ولا أمجاد باطلةً، ولا وجاهة، بل خدمة .

أن تكون أنت نبض شعب، ضمير حاضر ملتزمً، بالإنسان ، بكرامته ، بالحريات، بالوطن والعدالة .

في كل هذا ، المطران جورج صليبا يحسب له الكثير

أولاً : هو شديد الالتصاق بالكنيسة ، ليس إيماناً روحياً ولا انتماءً مذهبياً ، ولا قوميا ً، ولا إثنياً فقط ، بل أكثر ، هو تجسيد لها ، مختصر لها . المطران جورج هو هو ذاكرتها .

ثانياً : هو عاشق اللغة السريانية وسيّدها ، كما إتقانه اللغة العربية ، صحيح أننا لم ننجح في نهضتها في لبنان ، وحتى في جعلها لغة وطنيّة ، رغم مطالبتنا رسمياً بذلك من أكثر من رئيس ، ولا في تبني المدارس الكاثوليكية تدريسها، لكنّه بقي شاعرها ومعلّمها . هو ملفانها .

ثالثاً : العلاقة بينه وبين الناس فيها سحر وسرّ ، أشكّ أنّه غاب عن أيّ واجب لأيّ عائلة ، أو أنّه نسي أيّ اسم لأيّ طفل أو شاب أو سيدة ، أو سها عنه سرّ من خبايا ، مجبول مع همومهم والمشاكل.

رابعاً : أهوته السياسة اللبنانية خاصة مع بدايات الحرب ، شارك في تأسيس الرابطة السريانية جزءاً من مقاومة دفاعاً عن وطن ، بكينا معا الشهداء ونحن نودع زهرتهم ، وبنى شبكة علاقات واسعة مع أغلب شخصيات لبنان

خامساً :أصدر كتبا ًوحاضر في منتديات لكني كنت أحثّه وما زلت على عطاء فيه خلاصات تجربته ، فكره ، وصاياه في نهضة الكنيسة ، في مستقبل شعبنا في الشرق ، في أولويات الانتشار .

سادساً : اختلفنا في العمق حول الأساس ، هو استسهل الهجرة على أنها حل، إنه من الأفضل لشعبنا ان يؤمن مستقبله في ديار الله الواسعة ، أنا ، ورغم كل الانهيارات ، والحروب والمجازر والقلق ، ورغم ان شعبنا بأغلبه اختار هذا النهج ، ما زلت مصرا على مبدأ الارض والبقاء والصمود ، رغم كل الأخطار . زوادتنا هي انتماؤنا للمشرق . لهذه الأراضي التي فيها عظام الأجداد والتاريخ والحكايات !

إذا خسرناها فقدنا مستقبلنا !

سابعاً : هو يجبرك على السؤال عن دور الراعي ، عن إنجازاته ، عن برنامج عمله ، عن وطنيته ، عن محبته ، عن إدارته ، عن شفافيته ، عن أرثه، من الصعب ان تقارن أحد به ، لأنه حالة خاصة غير ممكن تقليدها .

ثامناً : اهتمّ بالعمران ، ليس هيناً في أصعب الأوقات والظروف ان تتأسس أبرشية ومدرسة و٣ كنائس ودير وتعاونية - ولو أغلقت لاحقا - وارض مقابر وشقق سكنية .



أخيراً ما ميز زوادة طريقه هو القلب الطيب ، المحبة التي تمحو كل أخطائنا، رسم نيافته دائرة فيها كل السريان وجلس مع عصاه في قلبها ورفض ان يكون احد خارجها ، نحن مؤتمنون على كنز وحضارة ومجد أنطاكية وكنائس تمر في معمودية نار ، قدرنا ان نواجه اعاصير وزلازل ، ما يجري في الشرق مخيف ، إبادات مجازر اقتلاع مؤامرات، تغيير أنظمة وربما تغيير حدود ، تقسيماً أو ضماً او تفتيتاً او حروباً اهلية ، او إمبراطوريات كبرى ، ونحن في كل هذا أضعف الحلقات ، ما نسمعه عن تراجع الحضور المسيحي في سوريا مخيف ،ها هي المعارضة في استراليا تدعو إلى استقبال من سمتهم لاجئين من أقليات سوريا ، نفس المخطط تكفير وتخويف من الداخل وفتح الباب من الخارج في حلقة جهنمية ، نحن بحاجة إلى الكثير من الايمان والحكمة ، وكلنا معا في محاولة إنقاذ ما بقي من حضورنا ودورنا والهوية

نيافتك ، إلى سنين مديدة تغمرها الصحة والعطاء

شكراً لكل الحاضرين فرداً فرداً تكللون الحفل بالوفاء .

أخيراً ، يبقى أمل في هذا الوطن الذي أعطيناه اسمه "قلب الله "ودم أبطالنا والشهداء دفاعا عن ارضه وتنوعه وحرياته ، قد نكون رغم الاحتلال ، رغم التعديات ، رغم النظام المعقد ، نسترجع الدولة والسيادة ، إنها فرصة مع العهد الجديد ، ليعود لبنان ليكون رسالة حريات ، حمى الله لبنان من مجانين الخارج والداخل ، حتى يبقى لبنان .



