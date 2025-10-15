المركزية - عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الاعضاء.

وقال النائب موسى بعد الجلسة :"وافقت لجنة حقوق الانسان على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13046 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن مكتب اقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان، والمحال اليها".

ولفت الى ان "هذا الموضوع وافقت علية لجنة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والمفروض ان يحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب. واتمنى ان يكون ذلك في أقرب وقت وهذا مهم جدا ان يكون هذا المقر الأممي في لبنان. واقترحت اللجنة بعض النقاط ان بتحسين النص او بترجمة الصيغ للعربية وطبعا الموافقة تمت كما ان الحكومة التي وقعت على هذه الاتفاقية وضعت الاسباب الموجبة، ونحن نعتبرها لا تكفي للتعبير عن كل النواحي التي لها علاقة بهذا المكتب او المقر".

وقال: "وهناك إضافات ألا يقتصر الموضوع على الوضع المالي بل ان يذهب أبعد إلى تبيان اهمية هذا المقر من خلال تعديلات تجريها الحكومة على الاسباب الموجبة ونحن اليوم وافقنا على المشروع.

فرعية "اللجان": ومن جهة ثانية، انهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ميشال موسى درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني بكل مواده، على ان تجتمع الأسبوع المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر".