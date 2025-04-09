المركزية - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال النائب علامة بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اليوم لدراسة مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد الذي يسمح للعلامات التجارية المسجلة في كثير من الدول ان تحمي نفسها، وهذا هدف المشروع يعني اي صاحب ملكية فكرية ولدينا كثيرمن الشباب اللبنانيين لديهم علامات تجارية ولديهم اختراع ويرغبون في حمايته ويريدون تسجيله ولدينا مصلحة اليوم معينة في وزارة الاقتصاد للتسجيل وهذا لا يحميهم، ان يحافظوا على براءة الاختراع والعلامة التجارية وهناك ضرورة لانضمام لبنان إلى هذا الاتفاق الذي يؤمن الحماية لمطلق شخص لبناني او اجنبي على الاراضي اللبنانية ان يسجل براءة اختراع هذا يسهل بعملية التسجيل ويخفف البيروقراطية التي تحصل ويؤمن حماية لكل الاشخاص المعنيين بكل الدول الموقعة على بروتوكول مدريد وفي الوقت نفسه ممكن ان يزيد الرسوم للخزينة اللبنانية وتم اقراره في اللجنة وكان هناك توصية من معظم الاعضاء بتمني على الحكومة اللبنانية انه عندما يحال الينا مشاريع قوانين واتفاقيات دولية ألا نكتفي بالاسباب الموجبة لنستطيع ان نحصل على خلاصة من الوزارات المعنية ان يعطونا ملخص عن ارائهم ولماذا يدعمون هذا الاتفاق والمصالح الاساسية للبنان من خلاله".